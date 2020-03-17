BMW открыл новый дилерский центр в Ростове-на-Дону

Компания BMW открыла в Ростове-на-Дону новый официальный дилерский центр BMW – «Армада Запад», который в настоящее время работает в техническом режиме. Новый автоцентр стал вторым и самым масштабным салоном BMW группы компаний «Армада» в Ростовской области, сообщает пресс-служба дилера.

Шоу-рум площадью 885 кв.м соответствует всем новейшим требованиям BMW Group и вмещает 15 демонстрационных автомобилей. Новый салон специализируется на продаже как новых автомобилей баварского бренда, так и моделей BMW c пробегом.

Зона обслуживания автомобилей занимает около 729 кв.м, склад запчастей – порядка 204 кв.м. СТО оборудованы 12 постами, пропускная способность сервиса составляет более 30 автомобилей в сутки. Таким образом, это самая большая в городе зона сервиса BMW.

Салон предоставляет полный спектр сопутствующих услуг, связанных с покупкой новых автомобилей: профессиональные консультации, тест-драйв, trade in, финансовые и страховые инструменты, продажа дополнительного оборудования и оригинальных аксессуаров. Для посетителей «Армада Запад» доступна бесплатная просторная парковка, комфортабельное «Армада-Café», а также зона автомобилей BMW класса «Люкс».

Напомним, сотрудничество компании «Армада» с брендом BMW берет начало в 2005 году. За 15 лет совместной работы «Армада» неоднократно признавалась лучшим дилером BMW в России и лидером по продажам автомобилей премиум-сегмента на Юге России. С открытием второго автоцентра BMW «Армада» упрочнит свои позиции лидера в регионе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры BMW начали продажи нового четырехдверное купе BMW 2 серии Gran Coupe. Новинка доступна с двумя двигателями: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2 млн 330 тыс. рублей и BMW M235i xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic стоимостью от 3 млн 560 тыс. рублей. В апреле компания BMW также представит в России BMW M8 Gran Coupe и его трековую версию BMW M8 Competition Gran Coupe. В мае в продаже на российском рынке появятся новые BMW X5 M и BMW X6 M. Кроме того, в 2020 году компания BMW привезет в Россию премиальный гоночный болид BMW M2 CS, которому разрешена езда по дорогам общего пользования.

По итогам 2019 года российские дилеры BMW реализовали 41520 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, Россия второй год подряд остается для BMW Group рынком №1 по темпам роста продаж в мире. Более 60% в объеме реализации пришлось на SUV-модели.

Полный список дилеров BMW (и не только BMW) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».