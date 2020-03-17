Volkswagen поднял цены на свои бестселлеры

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение стоимости у трех моделей немецкого бренда Volkswagen – седана Polo, кроссовера Tiguan и внедорожника Touareg. Как отмечается, прибавка к стоимости Polo составила 17 тыс. руб., Tiguan – 40 тыс. руб., Touareg – 90 тыс. руб.

Новые ценовые диапазоны для этих моделей сейчас выглядят следующим образом:

Volkswagen Polo – от 716 900 до 1 033 900 руб.,

Volkswagen Tiguan – от 1 579 000 до 2 729 000 руб.,

Volkswagen Touareg – от 3 699 000 до 5 259 000 руб.

Отметим также, что седан Polo и кроссовер Tiguan входят в ТОП-10 самых популярных моделей российского рынка по итогам двух месяцев 2020 года.

Всего же в январе – феврале в России было реализовано 13 787 автомобилей марки Volkswagen, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.