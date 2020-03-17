Группа PSA закрывает все заводы в Европе из-за эпидемии коронавируса

Группа PSA закрывает все заводы по производству автомобилей в Европе, а также заводы Opel в Германии. Эта мера будет действовать до 27 марта, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Причиной этого решения стало, с одной стороны, значительное ускорение заражения коронавирусом COVID-19 и, с другой стороны, трудности с доставкой у нескольких важных поставщиков.

В частности, завод в Мюлузе и Мадриде был закрыт накануне, в понедельник. Во вторник будут закрыты заводы в Пуасси, Ренне и Сошо (Франция), а также в Элсмир-Порте (Великобритания), Гливице (Польша), Сарагосе (Испания) и двух заводах Opel в Айзенахе и Рюссельсхайме (Германия).

В среду наступит очередь заводов в Хордене (Франция), Виго (Испания) и Мангуальде (Португалия). Заводы в Лутоне (Великобритания) и Трнаве (Словакия) также планируется закрыть в четверг.





В России пока еще можно купить автомобили Группы по старым поставкам и старым ценам. Быстро узнать стоимость нового автомобиля на российском рынке можно на сайте «Цена авто».