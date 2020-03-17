Lexus LX 570 получил новую эксклюзивную версию Black Vision

Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии LX 570 Black Vision 2020 модельного года. Самая роскошная комплектация флагманского внедорожника будет доступна по цене 8 млн 194 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Новая версия Black Vision отличается затемненными передними, противотуманными фарами и задними фонарями, фирменной веретенообразной решеткой Lexus с уникальным динамичным дизайном и эксклюзивными 21” коваными колесными дисками – все элементы исполнены в черном цвете. Экстерьер дополняют черные накладки на зеркала заднего вида, эффектные накладки на бамперы, затемненные дверные ручки и рейлинги на крыше. Все автомобили эксклюзивной версии отмечены специальной эмблемой Black Vision. Помимо светодиодной подсветки около дверного пространства, упрощающей выход из автомобиля в темное время суток, отличительной деталью автомобиля является проекционное изображение эмблемы Black Vision.

Интерьер флагманского внедорожника в исполнении Black Vision доступен исключительно в черном цвете. Обивка сидений выполнена из кожи semi-aniline и имеет ромбовидную прострочку, как и элементы дверных панелей.

Флагманский Lexus LX 570 Black Vision доступен в двух цветовых решениях: искрящийся белый металлик или черный металлик.

Для версии Lexus LX 450d Black Vision с дизельным двигателем доступны те же отличительные особенности, что и в версии с бензиновым двигателем, за исключением дизайна решетки радиатора, боковых зеркал заднего вида и ромбовидной прострочки в интерьере.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Lexus реализовали 2319 автомобилей, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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