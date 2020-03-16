«КЛЮЧАВТО» в 2019 году увеличила выручку на 10%

Компания «КЛЮЧАВТО» по итогам 2019 года продемонстрировала положительную динамику по ключевым показателям деятельности. В прошлом году совокупная выручка автохолдинга составила 103,5 млрд рублей, что превысило аналогичный показатель 2018 года на 10%, сообщает пресс-служба «КЛЮЧАВТО».

Суммарное количество автомобилей, реализованных холдингом в 2019 году, составило 75979 единиц (+11,8% к результату 2018 года). При этом объем продаж новых машин достиг отметки в 50804 единицы (+5,9%), направление автомобилей с пробегом увеличило продажи на 26,2% до 25175 подержанных машин. Корпоративный сегмент составил четверть от совокупного объема продаж новых автомобилей – юридическим лицам продан 14201 автомобиль (+7%). Сегмент продаж услуг сервиса завершил год ростом количества реализованных нормочасов до отметки 1 721 291 единиц, прибавив 26,4%.

В 2019 году компания открыла 11 автоцентров, включая четыре предприятия официального дилерства марок Lexus, KIA, Nissan и KAMAZ, а также семь точек продаж автомобилей с пробегом в рамках проекта SELECT от КЛЮЧАВТО в таких городах, как Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Тюмень, Челябинск. Стоит отметить, что 2020 году проект SELECT от КЛЮЧАВТО продолжил свое развитие: в начале января был открыт новый центр в Санкт-Петербурге.

В 2020 году основными задачами для «КЛЮЧАВТО» являются повышение эффективности операционной деятельности бизнеса, а также расширение федеральной сети автоцентров. Сегодня «КЛЮЧАВТО» является официальным дилером автомобилей таких всемирно известных марок, как Audi, Bentley, BMW, Datsun, Ford, Fuso, Genesis, HINO, Hyundai, Jaguar, KAMAZ, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Mercedes-Benz VAN, Mitsubishi, Nissan, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen и в настоящее время насчитывает 77 современных автоцентров (64 дилерских центра по продаже новых автомобилей, 13 центров по продаже автомобилей с пробегом) и 26 автомобильных брендов. Обширная дилерская сеть «КЛЮЧАВТО» представлена автоцентрами в 17 крупных городах страны.

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