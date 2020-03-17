Volkswagen «заморозил» цены на LCV в России до конца марта

Поставки автомобилей марки Volkswagen Коммерческие автомобили из Германии и других стран Европы осуществляются в штатном режиме. Текущие условия работы с дилерами, а также розничные цены на автомобили и условия действующих программ клиентской поддержки на март останутся неизменны до конца месяца, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Все автомобили марки, заявляемые дилерами в отгрузку, будут переданы в дилерские центры в срок и без изменения стоимостей до 31 марта включительно. До окончания этого периода марка Volkswagen Коммерческие автомобили примет решение о возможном изменении розничных и дилерских цен с 1 апреля 2020 года, опираясь на ситуацию на фондовых и валютных рынках в последней декаде марта. Кроме того, на автомобили модельного ряда 2019 года и автомобили в наличии действуют специальные цены.

Поставки моделей нового поколения Т6.1 также осуществляются в запланированные сроки и в штатном режиме. Старт продаж новинок в России был объявлен 8 марта – автомобили доставляют в дилерские центры без задержек. На сегодняшний день для продажи в России доступны модели Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1, а California 6.1 появится на российском рынке позднее. Новый T6.1 оснащается двигателями TDI, которые предлагаются в четырех вариантах мощности: 110, 150 и 199 л.с. Версии мощностью 150 и 199 л.с. могут сочетаться с полным приводом 4Motion.

Любая модель семейства предназначена для буксировки прицепа с грузоподъемностью до 2500 кг. Система Trailer Assist, опционально установленная в автомобилях T6.1, значительно облегчает процесс маневрирования.

Новый Т6.1 стал первой моделью марки, для которой в качестве дополнительной опции доступна полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit. В портфолио новых систем входит система боковой защиты Side Alert, которая использует ультразвуковые датчики, снижая риск получения повреждений. Стандартное оснащение новой модели включает ассистент Cross Wind Assist, который автоматически стабилизирует автомобиль при сильных порывах бокового ветра. Еще одним новшеством стала функция старт-стоп в сочетании с адаптивным круиз-контролем в качестве дополнительной опции (доступно для версий с коробкой передач DSG).

Обновления коснулись и экстерьера – решетка радиатора стала заметно крупнее и теперь образует единый стилистический компонент с новым бампером. Полностью пересмотрен дизайн элементов ниже капота, в числе которых фары и крылья.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 785 легких коммерческих автомобиля, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях.

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