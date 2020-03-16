Российский рынок новых электромобилей в феврале упал на 42%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года обладателями новых легковых электромобилей в России стали всего 15 человек (в феврале 2019-ого их было 26). Как видим, продажи электрокаров в нашей стране по-прежнему носят единичный, штучный характер и на данном этапе демонстрируют падение. По итогам февраля динамика отрицательная (-42,3%), по итогам двух месяцев с начала года - ситуация немного лучше, но продажи тоже «в минусе» (-27,7%).

Из приобретенных в феврале электрокаров 6 принадлежали бренду Tesla, по 4 - Jaguar и Nissan, 1 - марке Hyundai. Что касается модельного ряда, то по количеству приобретенных автомобилей «пальму первенства» поделили между собой Nissan Leaf и Jaguar I-Pace, реализовавшие по 4 экземпляра. Россияне также в прошлом месяце приобрели по 3 автомобиля Tesla Х и Tesla Model 3, в единичном экземпляре куплен Hyundai Ioniq.

Что касается географии, 6 новеньких электрокаров приобретены в столице, остальные 9 (по 1 на регион) отправились на Камчатку, в Пермский, Приморский и Хабаровский края, Башкортостан, Свердловскую, Тамбовскую, Томскую, Челябинскую области.

Какие электрокары (и не только электрокары) можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».