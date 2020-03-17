Land Rover выпустит субкомпактный и доступный внедорожник

Британский автопроизводитель Land Rover приступил к разработке алюминиевой платформы для небольших моделей. Таким образом, по данным издания Which Car, марка планирует выпускать полную линейку моделей, включая субкомпактные внедорожники.

Вероятно, новинка будет похожа на новый Defender, а ее стоимость окажется существенно ниже, пишет портал «За рулем.РФ». Чтобы оптимизировать затраты на разработку автомобиля, Land Rover решил не начинать с чистого листа, а взять за основу технологии платформы нового «Дефендера». Пока еще рано говорить о технических характеристиках модели, но можно предположить, что автомобиль получит ряд знакомых потребителю компонентов, а для снижения стоимости будут предлагаться моноприводные варианты наряду с полноприводными.

При этом стоит напомнить, что короткобазная версия Defender 90 появится в продаже уже в этом году, после чего к дилерам начнут поставлять и флагманскую версию модели с индексом 130. Новинка же станет отдельной моделью и будет конкурировать, например, с новым Ford Bronco Sport, Jeep Renegade и Mercedes-Benz GLA.

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