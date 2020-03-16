Автопроизводители останавливают свои конвейеры в Европе из-за коронавируса

Итальянская компания Ferrari временно остановила производство на площадках в Маранелло и Модене из-за распространения вирусного заболевания COVID-19. Эти предприятия стали испытывать серьезные перебои с поставками деталей и комплектующих, поэтому руководство Ferrari решило приостановить сборку суперкаров до 27 марта, а заодно и защитить сотрудников от возможного заражения коронавирусом и дальнейшего распространения инфекции, сообщает портал Motor.ru.

Пандемия стала причиной приостановки выпуска автомобилей еще одного итальянского бренда – компания Lamborghini также объявила о приостановке выпуска суперкаров на предприятии в Сант-Агата-Болоньезе до 25 марта. Глава марки Стефано Доменикали назвал эти меры «актом социальной ответственности» на фоне чрезвычайно ситуации в стране, вызванной распространением вирусной инфекции COVID-2019.

Братиславский завод Volkswagen Slovakia, одно из крупнейших предприятий Словакии, в понедельник временно прекратило работу, чтобы предотвратить заражение персонала COVID-19, пишет агентство "Прайм". На братиславском предприятии Volkswagen Slovakia заняты около 8,4 тыс. человек, здесь выпускаются автомобили моделей Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и SEAT, большинство из них – эксклюзивно.

Кроме того, Ford Motor с 16 марта останавливает на неделю работу своего предприятия в Валенсии после того, как у трех его сотрудников выявлен новый коронавирус. Инфицированные будут изолированы, сообщает агентство "ТАСС". На этом заводе Ford Motor заняты более 7 тыс. рабочих. Они собирают в Валенсии свыше 400 тыс. автомобилей в год.

Добавим также, что компания Tesla Motors отзывает около 30 своих американских сотрудников со строящегося предприятия в Германии в целях безопасности по причине распространения коронавируса. При этом в компании отмечают, что отзыв специалистов не должен повлиять на сроки возведения первого в Европе предприятия Tesla, строительство которого стартовало в Грюнхайде неподалеку от Берлина. Как пишет портал Autonews.ru, Гигафабрика 4 позволит создать около 10 тыс. рабочих мест. На заводе наладят выпуск компактного кроссовера Model Y, самого доступного электромобиля «Теслы» – Model 3, а также комплектов аккумуляторов для электрокаров.

О том, как эпидемия коронавируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».