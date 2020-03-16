Авторынок Украины в феврале вырос на 19%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил почти 7 тыс. единиц, что на 19,2% выше результата годичной давности.

Лидерство среди марок на этом рынке принадлежит французский Renault, показатель которой в прошлом месяце достиг 1,2 тыс. единиц, что на 53% больше, чем в феврале 2019-го. Вторую строчку рейтинга занимает японская Toyota, реализация которого увеличилась на 46% до 1,1 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, на долю этих двух марок приходится почти 33% всего местного рынка.

На третьем месте располагается корейский KIA с результатом 478 проданных машин, что на 21% меньше, чем год назад. Замыкают пятерку самых популярных брендов на Украине по итогам февраля Nissan (367 шт.; -8%) и Hyundai (353 шт.; -12%). Эксперты отмечают, что в десятке лидеров украинского рынка самый большой рост в феврале продемонстрировала Suzuki (в рейтинге она на 8 позиции) - 106% (более чем в 2 раза). Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал кроссовер Toyota RAV4, объем реализации которого вырос на 50% до 478 экземпляров. На втором месте - Renault Logan c результатом 469 единиц (+155%). Renault Duster (407 шт.; +8%) - занял третье место. Далее следуют кроссовер KIA Sportage (400 шт.; -4%) и еще один представитель Renault - Sandero, реализовавший в феврале 273 автомобиля (+105%).

Всего с начала года в Украине было реализовано 14,2 тыс. новых автомобилей, что на 27% больше, чем в январе-феврале 2019 года.

Это была статистика по украинскому рынку, но такие автомобили продаются и в России. Найти их можно в том числе и в салонах проверенных дилеров.