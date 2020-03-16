Спортивный Hyundai Tucson N Line стартует на российском рынке

Российские дилеры Hyundai начали продажи спортивной версии модели Hyundai Tucson N Line. в Новинка предлагается в комплектациях Dynamic и High-Tech стоимостью 2 млн 199 тыс. рублей и 2 млн 349 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба корейской марки.

Новый Hyundai Tucson N Line отличается от стандартной версии кроссовера оригинальным дизайном переднего бампера и отделкой решетки радиатора темным хромом. Ряд деталей, окрашенных в черный цвет, включает молдинги, элементы фар, накладки на переднем и заднем бамперах, а также внешние зеркала и спойлер. Автомобиль также получил новые дневные ходовые огни, 19-дюймовые черные спортивные диски, шины Continental и фирменные эмблемы N Line. На выбор клиента доступны 9 вариантов окраски экстерьера, включая оригинальный цвет Shadow Grey.

В интерьере принадлежность к модельному ряду N Line подчеркивают эмблемы на спинках передних сидений и рычаге коробки передач. Кроме того, салон отличают комбинированная отделка кресел из кожи и замши, красная прострочка на рулевом колесе и других деталях, темный тон потолка, а также металлические накладки на педали и темные хромированные элементы дверей и рулевого колеса.

Полноприводная модель Hyundai Tucson N Line оснащается мощным дизельным двигателем 2.0 CRDi (185 л.c.) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Помимо уникальных опций N Line, комплектация Dynamic включает в себя светодиодные фары и фонари, навигационную систему 8’’, систему доступа без ключа и кнопку запуска двигателя, электропривод открывания двери багажника, электронный стояночный тормоз, электрорегулировку водительского кресла в 10 направлениях, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений и беспроводное зарядное устройство.

Топовая версия High-Tech дополнительно включает в себя панорамную крышу с люком, электропривод сидения переднего пассажира в 8 направлениях, а также пакет систем активной безопасности Smart SenseTM: систему автоматического торможения (FCA), адаптивный круиз-контроль (SCC), ассистент удержания автомобиля в полосе (LKA), систему мониторинга слепых зон (BCW), систему предупреждения о столкновении сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCW), систему автоматического управления дальним светом (HBA) и систему слежения за состоянием водителя (DAW).

Напомним, в данный момент глобальная линейка N Line насчитывает четыре модели Hyundai: i30, i30 Fastback, Tucson и i10.