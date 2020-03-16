Tesla построит в США завод по выпуску Cybertruck и Model Y

Компания Tesla построит в Северной Америке новый завод, который будет выпускать кроссоверы Model Y и пикапы Cybertruck, заявил глава автопроизводиителя Илон Маск.

Как пишет издание «За рулем.РФ», на данный момент компания подыскивает подходящую площадку в одном из штатов центральной части США. Предприятие должно обеспечить электромобилями американцев, проживающих на востоке страны.

Напомним, сейчас у «Теслы» есть заводы в США, Нидерландах и Шанхае, в середине следующего года к ним присоединится предприятие в Берлине, после чего суммарная мощность всех производственных площадок превысит 1 млн машин в год. Также в ближайшие месяцы будет представлен серийный суперкар Tesla Roadster второго поколения, который станет первой моделью с аккумуляторами нового типа. На очереди – запуск производства пикапов Cybertruck и дальнобойных тягачей Semi.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на прошлой неделе с конвейера калифорнийского завода Gigafactory сошел 1-миллионный электромобиль Tesla: «юбилейным» стал красный кроссовер Model Y. Таким образом, американский автопроизводитель стал первым, кому удалось преодолеть отметку в 1 миллион выпущенных машин с нулевым уровнем выбросов. Напомним, Tesla выпускает автомобили уже 12 лет, хотя первая модель Tesla Roadster была мелкосерийной: с 2008 по 2012 год свет увидело только 2450 таких машин. По-настоящему массовым в 2012-м стал большой лифтбек Tesla Model S. С тех пор модельный ряд компании расширен до четырех электромобилей: добавились кроссовер Model X, седан Model 3 и компактный кроссовер Model Y.

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