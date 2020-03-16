АВТОСТАТ | В первой половине марта 7 марок изменили цены на свои модели

В первой половине марта 7 марок изменили цены на свои модели

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В первой половине марта 7 марок изменили цены на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили
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Мониторинг цен на новые автомобили, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что за первые две недели марта* семь брендов из 52, представленных на российском рынке, обновили прайс-листы на свою продукцию. При этом у двух марок ценовые изменения были разнонаправленными, а еще одна - снизила цены на автомобили.

Так, все комплектации китайского кроссовера Changan CS55 подорожали на 30 тыс. руб., а весь модельный ряд Suzuki получил прибавку от 20 до 50 тыс. руб. Пять моделей Toyota - седан Camry, пикап Hilux, внедорожники Fortuner, LC200 и LC Prado – в большинстве своих комплектаций подорожали на 26 – 101 тыс. руб. 

Масштабные изменения отмечены у немецкого премиального бренда BMW – 20 из 33 моделей, официально продающихся на российском рынке, стали дороже на 10 – 390 тыс. руб. Еще один премиум-бренд, Lexus, также переписал ценники почти у всех моделей. Причем 15 из них получили прибавку в размере 53 – 184 тыс. руб., а две модели – седан ES200 и кроссовер UX200 – стали доступнее на 216 – 391 тыс. руб. соответственно. 

Разнонаправленное изменение цен отмечалось и у кроссовера Renault Duster, оно затронуло автомобили 2020 года производства в топовой комплектации Adventure. Для версий с МКП цены снизились на 2 – 52 тыс. руб., а вот для модификации с «автоматом» они, напротив, выросли на 25 тыс. руб.

Наконец, бренд Ravon снизил цены на весь модельный ряд. Его хэтчбек R2 во всех комплектациях стал доступнее на 7 – 9 тыс. руб., седан R4 – на 13 – 19 тыс. руб., а Nexia R3 – на максимальные 28 – 49 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

* За период с 1 по 15 марта 2020 года

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии цены

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