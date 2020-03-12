Haval H9 получит «бюджетную» версию в России

Компания Haval готовит для внедорожника Haval H9 «бюджетную» комплектацию Comfort, которая ожидается в продаже в 2020 году. Появление новой версии, как рассчитывают в компании, позволит «привлечь новую аудиторию и усилить позиции модели в сегменте».

Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, во-первых, такие автомобили станут пятиместными. Во-вторых, вопреки названию комплектации, у них будет изъят ряд опций комфорта. В частности, люк с электроприводом, функция адаптивного освещения, подсветка боковых подножек, память настройки сидений и система помощи при смене полосы движения. Учитывая отсутствие заднего ряда, багажник станет вместительнее, однако производитель уберет из этого отсека специальную шторку.

Что касается цены «бюджетной» комплектации, то, по данным источников, она может упасть до 2,2-2,3 млн рублей. Сейчас минимальная стоимость внедорожника составляет 2 млн 602 тыс. рублей. Однако, если ориентироваться на так называемый шаг цены, то логичнее предположить, что Comfort обойдется в 2,4 млн рублей. Дизельная версия, если компания ее предложит, будет на 70 тыс. рублей дороже.

Напомним, Haval H9 – самый дорогой китайский автомобиль на нашем рынке. Внедорожники этой модели с октября 2019 года выпускают на заводе компании в Тульской области. Очевидно, локализация производства и позволит предложить потребителям новую, более доступную комплектацию.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшее время на сборочной линии, где производится Haval H9, начнется серийное производство другого рамного внедорожника – Haval H5. Как следует из ОТТС, модель предложат с безальтернативной бензиновой 177-сильной «турбочетверкой», 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.В феврале российские дилеры Haval реализовали 1220 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух 2020 года в России было продано 2448 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,7 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

Полный список дилеров Haval (и не только Haval) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».