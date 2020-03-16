Мировой авторынок в феврале упал на 20%

Мировой авторынок в феврале снизился на 19,9% до 5 млн 077 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 64 млн 879 тыс. машин. По итогам первых двух месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 11 млн 565 тыс. единиц (-14,8%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в феврале стала Америка с показателем 1 млн 357 тыс. машин, что на 8,3% выше показателя годичной давности. В Китае было реализовано 282 тыс. автомобилей – на 80,4% меньше, чем годом ранее. Эпидемия коронавируса, разразившаяся в стране в конце января, нарушила нормальный рабочий ритм в отрасли и практически парализовала потребительский спрос.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в феврале составили 1 млн 100 тыс. машин (-6,5%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 4,5% до 304,6 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в феврале вернулся к падению, которое в перспективе может усугубиться девальвацией рубля из-за дешевеющей нефти.

В Южной Америке местные дилеры продали 218,7 тыс. автомобилей, что на 4,5% меньше по сравнению февралем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (423,5 тыс. шт., -10,6%), Канаду (124,3 тыс. шт., +2,9%) и Корею (97 тыс. шт., -17,9%).

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