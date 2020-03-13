Более 4 тысяч коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen попали под отзыв в России

Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 4246 автомобилей Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Jumpy и Spacetourer, реализованных с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года. Причиной отзыва является крепление топливного насоса, который может со временем приводить к появлению запаха и течи топлива, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, весной 2018 года на заводе «ПСМА Рус» началось производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также пассажирских микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. В организацию сборки коммерческих автомобилей было вложено 70 млн евро.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», продажи пассажирских микроавтобусов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer по итогам 2019 года составили 1465 (+55,5%) и 776 единиц (+10,4%) соответственно, коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy – 810 (+31,3%) и 558 машин (+24,6%).