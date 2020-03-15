Ford Sollers в 2019 году увеличил экспорт автомобилей Ford Transit на 42%

Компания Ford Sollers по итогам 2019 года увеличила экспорт автомобилей Ford Transit российского производства на 42% по сравнению с предыдущим годом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив что по соглашению с партнером – компанией Ford Motor – Ford Sollers поставляет автомобили на экспорт в ближнее зарубежье. Наибольшая доля экспорта приходится на Республику Беларусь.

Российские дилеры Ford в прошлом году увеличили продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit на 4%, реализовав 12589 этих машин. В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2019-го завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. В 2019 году корпоративным клиентам были переданы кареты скорой помощи, автобусы для городских и междугородних маршрутов, автомобили для курьерской доставки, сервиса каршеринга и другие модификации на базе Ford Transit.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).

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