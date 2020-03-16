Флагманский седан Cadillac получит название Celestiq

Американский автоконцерн General Motors анонсировал появление нового флагманского седана Cadillac Celestiq.

Полноразмерный седан Cadillac Celestiq, прототип которого General Motors продемонстрировал на специальном мероприятии, посвященном перспективным моделям на электротяге, построят на масштабируемой электрической платформе и оборудуют фирменной батарейной системой Ultium, пишет портал Motor.ru. Он будет похож на лифтбек вроде Audi A7 с плавно опускающейся к багажнику крышей, а с точки зрения дизайна седан будет использовать стилистические решения первого электромобиля марки Cadillac – кроссовера Lyriq, будучи намного длиннее него, значительно шире и ниже.

Фронтальная часть с вертикальной светотехникой и характерной решеткой радиатора также придают флагману сходства с нынешними кроссоверами марки. GM собирается наладить для нового седана ручную сборку и выпускать его ограниченным тиражом. Салон Celestiq украсят гигантским дисплеем во всю ширину передней панели, натуральной кожей и деревом. Дата премьеры флагманского седана, даже приблизительная, пока остается загадкой.

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