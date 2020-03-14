Российский рынок премиальных автомобилей в феврале вырос на 16%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний зимний месяц 2020 года россияне приобрели чуть более 11 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 16% больше, чем в феврале прошлого года.

Самой популярной маркой в этом сегменте является BMW, на долю которой в прошлом месяце пришлось 29%. В количественном выражении это составило 3,2 тыс. машин, что на 22% превысило результат годичной давности. Каждый четвертый купленный премиальный автомобиль – это Mercedes-Benz. В феврале показатель данного бренда равен 2,7 тыс. единиц (+3%). Таким образом, двум немецким маркам принадлежит свыше половины (53,5%) рынка премиум-сегмента в РФ.

В тройку лидеров здесь попадает еще один бренд из Германии – Audi (1420 шт.; +64%). В прошлом месяце ему удалось опередить японский Lexus (1342 шт.; +29%), который опустился на четвертое место. На пятом – Land Rover (642 шт.; -8%). Кроме них, в ТОП-10 новых автомобилей премиальных марок по итогам февраля 2020 года попали: Volvo (537 шт.; +17%), Porsche (440 шт.; +106%), Infiniti (185 шт.; -38%), MINI (173 шт.; +34%) и Jeep (118 тыс. шт.; -29%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев 2020 года объем рынка премиальных автомобилей составил порядка 21 тыс. единиц, что тоже на 16% больше, чем в январе – феврале 2019-го.

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