Bentley не будет торопиться с выпуском электрокара

Компания Bentley, у которой есть амбициозный план по электрификации модельного ряда к 2023 году, тем не менее намерена выпустить первый электромобиль не ранее середины 2020-х годов – когда аккумуляторные батареи, предположительно, эволюционируют из литий-ионных в твердотельные, что позволит сэкономить до 30% массы, не потеряв при этом в емкости. До тех пор электрического Bentley ждать не стоит – в лучшем случае до 2025 года, пишет портал Motor.ru.

Об этом изданию Top Gear заявил глава Bentley Адриан Холлмарк, отметив, что стоимость аккумуляторов сегодня в шесть раз превышает стоимость двигателя внутреннего сгорания, а стоимость мотора составляет 20% от стоимости всего автомобиля».

«Всё это приводит к тому, что перевод модели на электротягу удваивает ее стоимость, потому что батареи пока слишком дороги. Надеюсь, что к 2025 или 2026 году мы всё же сможем выпустить электрический Bentley с правильной колесной базой, нужным количеством пассажиров, правильного размера и формы», – говорит глава Bentley. Он также намекнул, что первый британский люксовый электрокар может выйти из ворот придворного ателье Mulliner как эксклюзивная модель, выпущенная крайне ограниченным тиражом. А серийные электромобили пока остаются для Bentley слишком дорогими.

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