Volvo готовит к премьере два новых кроссовера

Компания Volvo планирует расширить линейку моделей парой абсолютно новых кроссоверов: купеобразным С40 и полноразмерным флагманом ХС100.

Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на участников очередной конференции дилеров Volvo, которая состоялась в американском городе Лас-Вегас, шведская марка готовит к премьере в обозримом будущем два абсолютно новых автомобиля. Сначала модельный ряд Volvo пополнится кроссовером С40, который, как намекает индекс, будет представлять собой купеобразную версию компактного кроссовера ХС40. Он рассчитан на молодых покупателей и дебютирует уже во второй половине 2021 года, пишет портал Motor.ru. По словам дилеров, у автомобиля будет более низкая крыша с выраженным наклоном, фонари нового дизайна и решётку радиатора от XC40 Recharge, так как новинка получит электрическую силовую установку. Volvo рассчитывает продавать около 8 тыс. кроссоверов С40 в год.

Вторая новинка – роскошный флагманский кроссовер ХС100. Полноразмерный автомобиль построят на платформе XC90, что позволит Volvo сэкономить значительные средства на разработке и производстве модели. ХС100 будет примерно на 18 см длиннее и на 13 см шире, чем кроссовер ХС90. Он получит третий ряд сидений и будет доступен как в семиместной конфигурации с трехместным диваном на втором ряду, так и в шестиместной – с раздельными креслами. Конкурентами будущего флагманского кроссовера в Volvo считают такие модели, как Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Премьера новинки ожидается во второй половине 2023 года. Скорее всего, автомобиль получит гибридную силовую установку, но не исключено появление и электрической версии.

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