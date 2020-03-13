Nissan в феврале снизил продажи в России на 7%

Российские дилеры Nissan в феврале реализовали 5725 автомобилей – на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2020 года в России было продано 10663 автомобиля Nissan, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9% против 5,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в феврале стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 26% и составили 2608 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1986 реализованных машин, что на 14% ниже показателя годичной давности.

Между тем, в компании Nissan отмечают значительное повышение спроса на топовые комплектации данных моделей. Особенно заметен интерес клиентов к версиям со светодиодным Bi-LED головным светом, системами помощи водителю и технологиями Nissan Intelligent Mobility. Также выросли продажи автомобилей в комплектациях с мультимедийной системой Яндекс.Авто.

Напомним, в марте 2020-го стало известно, что петербургский завод Nissan в течение нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену из-за снижения спроса на российском авторынке. При этом в компании отмечают, что российский рынок остается приоритетным для Nissan, и что возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику, как только ситуация на рынке улучшится.

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