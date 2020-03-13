УАЗ в 2019 году сохранил производство на прежнем уровне

Ульяновский автозавод по итогам 2019 года выпустил 43192 автомобиля, что соответствует уровню предыдущего года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс».

Самой массовой моделью на конвейере предприятия в прошлом году остался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с показателем 17573 выпущенных машины. Стоит отметить, что в сентябре УАЗ начал серийный выпуск внедорожников «Патриот», оснащенных автоматической коробкой передач от бельгийской фирмы Punch.

На втором месте по объему производства – классические коммерческие автомобили всех модификаций, чей результат составил 16536 экземпляров. Третью строчку рейтинга делят УАЗ «Пикап» (4121 шт.) и УАЗ «Профи» (3759 шт.) во всех модификациях (3-х и 5-местные). Замыкает финальную таблицу УАЗ «Хантер», который был выпущен в количестве 1203 единиц. На экспорт в 2019 году было поставлено 774 машинокомплекта всех моделей линейки УАЗ.

По итогам 2019 года продажи автомобилей УАЗ на российском рынке составили 38892 штуки (-5,7%). Самой продаваемой моделью УАЗ остается внедорожник «Патриот», на котором остановили свой выбор 15113 покупателей (-2%). На втором месте идет УАЗ «Пикап», чья реализация снизилась на 5,2% и составила 3600 единиц. Традиционный внедорожник УАЗ «Хантер» в прошлом году был продан в количестве 1059 экземпляров, что на 26,7% ниже показателя годичной давности. Реализация коммерческих автомобилей УАЗ поставила 19120 машин (-7,1%), включая 3548 автомобилей модели УАЗ «Профи» (-19,6%).

Продажи УАЗа на внешних рынках в 2019 году выросли на 28,8% и составили порядка 5720 машин. В страны дальнего зарубежья поставлено 1230 автомобилей (+72,8%), в страны СНГ и ближнего зарубежья – 4490 единиц (+20,4%). Основной объем поставок традиционно пришелся на Беларусь и Казахстан, где в прошлом году организовано сборочное производство УАЗ. Наибольшим спросом на экспортных рынках пользуются модели классического коммерческого ряда, а также внедорожники «Патриот» и «Хантер». Стоит также отметить, что 2019 год ознаменовался для УАЗа открытием новых рынков экспорта, а именно Македонии, Польши, Румынии, Сербии и Эстонии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в апреле появится модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».