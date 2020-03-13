Флагманский седан Mulsanne Bentley снят с производства из-за низкого спроса

Генеральный директор Bentley Эдриан Холлмарк рассказал о причинах прекращения производства модели Mulsanne. На роскошный седан, конкурирующий с Rolls-Royce Phantom, резко снизился спрос, поэтому продолжение выпуска флагмана оказалось нерентабельным. После отставки Mulsanne единственным трехобъемником Bentley остался Flying Spur, пишет портал Motor.ru.

Глава Bentley посетовал на то, что ежегодные продажи Mulsanne упали до 500 единиц в год, тогда как во времена Arnage компания ежегодно продавала 1200 больших седанов. За 20 лет количество богатых людей в мире выросло в три раза, но клиенты предпочитают кроссоверы, и эта тенденция применима ко всем сегментам.

Холлмарк подчеркнул, что хотя «большие седаны были основой Bentley более 100 лет», а Mulsanne был более популярен, чем Rolls-Royce Phantom, объемы сократились настолько, что продолжать производство оказалось экономически нецелесообразно. Вопрос о преемнике Mulsanne даже не стоит на повестке дня, так как разработка модели нового поколения никогда себя не окупит.

Прекращение производства Mulsanne ознаменовало закат легендарного двигателя-долгожителя Bentley V8, который был разработан в конце 1950-х. Теперь на моделях британской марки используются более эффективные турбомоторы, созданные под крылом Volkswagen – 6,0-литровый W12 и 4,0-литровый V8.

Руководитель Bentley признал, что новый Flying Spur не сможет полностью заменить Mulsanne, но назвал «шпору» «наиболее совершенным автомобилем, который когда-либо выпускала компания».

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