АВТОСТАТ | Renault в феврале увеличила продажи в России на 19%

Renault в феврале увеличила продажи в России на 19%

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Renault в феврале увеличила продажи в России на 19%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Российские дилеры Renault в феврале реализовали 10123 автомобиля – на 19% больше по сравнению с февралем 2019 года. По итогам первых двух месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 18416 машин, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 7,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2657 потребителей (+15%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, разошедшийся в количестве 2043 единиц (-15%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2019 реализованных автомобилей (+12%). Продажи кроссовера Kaptur составили 1747 машин, что на 10% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2020 года компания Renault представит в России обновленный кроссовер Renault Kaptur. Автомобиль получил полностью переработанный интерьер, уникальные для сегмента опции и самые передовые мультимедийные решения.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи renault

Комментарии 1
Константин Маслянкин

Какой результат продаж Арканы за первые 2 месяца?

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