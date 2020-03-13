Skoda Karoq стал доступен в России в базовой комплектации

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на компактный кроссовер Karoq в базовой комплектации Active. Цена автомобиля в этой версии с двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 млн 387 тыс. рублей, сообщает пресс-служба чешской марки.

В стандартное оборудование Skoda Karoq в комплектации Active входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном. В холодное время года будет особенно актуальна функция подогрева передних сидений и наружных зеркал. Салон автомобиля отличают декоративные вставки в отделке интерьера.

В честь старта продаж новой модели Skoda создала специальный пакет опций First Edition, который доступен для всех комплектаций и предлагается каждому покупателю Karoq бесплатно. Так, в комплектации Active он включает в себя двухзонный климат-контроль Climatronic, задние датчики парковки, система автоматического управления головным светом Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), датчик дождя/света, передние противотуманные фары, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой и макияжные зеркала со светодиодной подсветкой.

В качестве опций покупателям Active также доступны, например, круиз-контроль с ограничителем скорости, а также система контроля дистанции Front Assist. Платформа SmartLink позволит подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями.

Skoda Karoq в комплектации Active доступен к заказу в 8 цветах кузова: белый Pure, черный Deep перламутр, синий Reef металлик, зеленый Emerald металлик, серый Platinum металлик, бежевый Cappuccino металлик, коричневый Topaz металлик и серебристый Brilliant металлик.

На старте продаж модель предлагается с двигателем 1.4 TSI / 150 л.с. в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач (максимальная скорость 199 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,8 с, расход топлива в смешанном цикле 6,3 л/100 км).

Напомним, Skoda Karoq также доступен в двух других комплектациях – Ambition и Style – стоимостью 1 млн 499 тыс. рублей и 1 млн 673 тыс. рублей соответственно. Уже в комплектации Ambition владельцам автомобиля доступны двухзонный климат-контроль Climatronic, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, ассистент подъема в гору, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками. Кроме того, в оснащение входят 3-спицевое кожаное рулевое колесо с функцией управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки. В комплектации Style к оборудованию добавится платформа SmartLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями, центральный замок KESSY, передние датчики парковки, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом.

Бесплатный пакет First Edition для комплектации Ambition включает в себя комбинированную обивку сидений, передние и задние датчики парковки, тонировку задних стекол, а также поясничные опоры в спинках передних сидений. В комплектации Style в него входит тонировка задних стекол, ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно) и датчики парковки спереди и сзади. Двигатель 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также двигатель 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

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