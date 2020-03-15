ТОП-10 новых автомобилей на рынке Санкт-Петербурга в феврале

В феврале лидером на рынке новых автомобилей в Санкт-Петербурге стал Volkswagen Polo. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его приобрели 506 жителей Санкт-Петербурга, что на 99,2% больше, чем в феврале 2019 года.

Вторым стал компактный корейский кроссовер Hyundai Creta (340 шт.; +16,4%), а замкнула тройку лидеров еще одна корейская модель - KIA Rio (315 шт.; +0,3%). Далее следуют Volkswagen Tiguan (261 шт.; +18,6%) и Mitsubishi Outlander (210 шт.; -4,1%).

В ТОП-10 самых популярных моделей Санкт-Петербурга в феврале также вошли LADA Vesta (205 шт.; +2%), Hyundai Solaris (182 шт.; -45,5%), Skoda Rapid (175 шт.; -3,8%), Skoda Kodiaq (174 шт.; +59,6%) и Toyota RAV4 (160 шт.; +55,3%).

Отметим, что в целом за указанный период рынок новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге вырос по сравнению с февралем 2019 года на 8,8% до отметки чуть выше 7 тыс. единиц.

Перечисленные в рейтинге автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.