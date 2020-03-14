Французский авторынок в феврале продолжил падение

Автомобильный рынок Франции в феврале снизился на 2,7% до 167784 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам двух месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 302013 единиц (-7,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в феврале стал Peugeot, реализовавший 32326 машин (+1,7%). Второе место занимает Renault с показателем 28863 проданных автомобиля (-3,1%). Реализация Citroen снизилась на 6,2% и составила 18737 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 9667 автомобилей (-14,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 8625 машин (+10,1%).

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