KIA в феврале увеличила корпоративные продажи в России на 32%

Корпоративные продажи KIA в феврале составили 2664 автомобиля, что на 32% больше по сравнению с февралем 2019 года. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 16% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За два первых месяца 2020 года корпоративным клиентам было реализовано 5568 машин, сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры KIA реализовали 17107 автомобилей – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года в России было продано 32062 автомобиля KIA, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 14,7% против 15,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».