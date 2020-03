Китайский авторынок в феврале рухнул на 82% из-за эпидемии коронавируса

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля рухнул на 81,7% и составили 240 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), эпидемия коронавируса, разразившаяся в стране в конце января, нарушила нормальный рабочий ритм в отрасли и практически парализовала потребительский спрос. По итогам первых двух месяцев 2020 года китайский авторынок сократился на 43,6% до 1 млн 831 тыс. машин.

Стоит отметить, что в число компаний, которые зафиксировали заметное снижение продаж в феврале по сравнению с предыдущим годом, входит крупнейший китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. (падение на 87%), Great Wall Motor Co. и Honda Motor Co. (по 85%), Nissan Motors Co., (80%), Zhejiang Geely Holding Group Co. (-75%), Toyota Motor Corp. (-70%).

В связи с распространением коронавируса в СААМ ожидают дальнейшего снижения продаж, которое сохранится как минимум в первой половине текущего года. В ассоциации призывают принять меры по стимулированию спроса на авторынке, особенно в тех регионах, где покупка новых машин ограничена, за счет увеличения квот на выдачу автомобильных номерных знаков.





