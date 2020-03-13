Объявлены цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB, который поступит в продажу летом этого года. Он построен на той же платформе с поперечным расположением двигателя, что и GLA, но GLB на 224 мм длиннее (4634 мм) и на 47 мм выше (1658 мм), а еще может иметь три ряда сидений. И если GLA в России предложен только в трех вариантах, то покупатели GLB смогут выбрать из восьми сочетаний силовых агрегатов и комплектаций, пишет издание «Авторевю».

Так, на выбор доступно два бензиновых и два дизельных двигателя. Начальный Mercedes-Benz GLB 200 (от 2 млн 520 тыс. рублей до 2 млн 660 тыс. рублей, в зависимости от комплектации) имеет турбомотор 1.3 (163 л.с.), 7-ступенчатый преселективный «робот» 7G-DCT и передний привод. Скорее всего, в итоге паспортная мощность будет снижена до 150 л.с., как это уже произошло с родственными моделями A 200 и CLA 200, но сертификация модели еще не закончена. Также в гамме есть полноприводный GLB 250 4Matic (2,0 л, 224 л.с.) с новым 8-ступенчатым преселективом 8G-DCT, его стоимость составляет от 3 млн 340 тыс. рублей до 3 млн 500 тыс. рублей. Дизельные версии – только с полным приводом и коробкой передач 8G-DCT: это Mercedes-Benz GLB 200 d (2,0 л, 150 л.с.) стоимостью от 2 млн 910 тыс. рублей до 3 млн 110 тыс. рублей и Mercedes-Benz GLB 220 d (2,0 л, 190 л.с.) стоимостью от 3 млн 360 тыс. рублей до 3 млн 520 тыс. рублей.

Базовая комплектация Comfort включает обивку сидений искусственной кожей, виртуальную комбинацию приборов, медиасистему с 9-дюймовым экраном, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, светодиодные фары, электропривод пятой двери и 17-дюймовые колеса. В исполнении Style богаче декор салона, добавлены автопарковщик, кожаный руль и рейлинги на крыше.

Версия Progressive – это обогрев руля, подрулевые лепестки переключения передач, противотуманные фары, камера заднего вида, расширенная подсветка салона, электропривод складывания зеркал и 18-дюймовые колеса. Ну а вариант Sport отличается агрессивным обвесом, отделкой салона, AMG-декором, иной настройкой подвески и 19-дюймовыми колесами. Любую комплектацию можно дополнить различными опциями, но третий ряд доступен начиная с комплектации Style и стоит 133 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 42046 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 11% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz в седьмой раз подряд стал лидером премиального сегмента в России и вошел в TOП-10 самых продаваемых брендов на российском рынке в целом. Лидирующие позиции в своих сегментах заняли автомобили E-, GLC- и GLE-Классов. Кроме того, премиальный пикап Х-Класса в прошлом году установил новый рекорд продаж с более чем двукратным ростом до 549 автомобилей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».