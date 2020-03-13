Дилеры рассказали о последствиях обвала рубля для авторынка

Падение рубля, которое наблюдается на текущей неделе, уже заставило автопроизводителей задуматься об очередном повышении цен, хотя падающий спрос на новые машины к этому и не располагает.

«Мы ожидаем в ближайшие недели ажиотажного спроса на новые и подержанные автомобили. Думаю, ближе к апрелю цены на них существенно подскочат. Кроме этого, в апреле можно ожидать перебоев с поставками автомобилей в связи с коронавирусом», – говорит генеральный директор автохолдинга «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Дениса Петрунина, после удовлетворения спроса на рынке возможно затишье и сокращение авторынка на 12-15% в 2020 году. Спрос сместится с новых автомобилей на автомобили с пробегом, которые также вырастут в цене вслед за новыми.

«Ситуация будет во многом зависеть от того, на какой отметке зафиксируется курс валюты. Но в любом случае ожидать резкого скачка цен не стоит. Рост стоимости автомобилей будет во многом зависеть от ценовой политики каждого автопроизводителя. Марки, нацелившиеся на увеличение доли рынка, могут временно сдерживать рост, чтобы привлечь дополнительную аудиторию за счет маркетинговых поддержек, кредитных программ и программ трейд-ина. Позиции конкурирующих моделей не изменятся, так как в случае повышения цен это затронет всех участников рынка», – считает директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.

Подробнее о том, как обвал рубля повлияет на авторынок – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».