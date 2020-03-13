Назначен новый председатель Infiniti Motor Company

Компания Nissan объявила о повышении в должности Майка Коллерана. Начиная с 1 апреля 2020 года он займет пост вице-президента и председателя Infiniti Motor Company. Подотчетный непосредственно Кристиану Ванденхенде, исполнительному директору Nissan Motor Co., Коллеран принимает полномочия председателя в новой штаб-квартире компании в городе Йокогама (Япония) и начинает масштабную программу трансформации бренда, включающую помимо прочего запуск пяти новых моделей в ближайшие три года, сообщает пресс-служба Infiniti.

С марта 2019-го и по настоящее время Майк Коллеран занимал должность вице-председателя и глобального вице-президента Infiniti по продажам и маркетингу. Ранее он исполнял обязанности вице-президента Infiniti Americas, отвечая за всю деятельность компании на территории ША, Канады и Мексики.

Майк Коллеран присоединился к команде Nissan Motor Corporation в 2011 году в должности вице-президента по продажам Nissan Canada. Он контролировал все операции дилерской сети на канадском рынке. В дальнейшем Коллеран получил повышение до регионального вице-президента северо-восточных штатов.

Напомним, бренд Infiniti был создан в США в 1989 году со штаб-квартирой в Гонконге. На сегодняшний день Infiniti имеет представительства на 50 рынках по всему миру, на российском рынке бренд представлен с 2006 года. Весь модельный ряд Infiniti производится на заводах в Японии, США, Мексике и Великобритании. Дизайн-студии Infiniti расположены в Ацуги-Ши, недалеко от Иокогамы, Лондоне, Сан-Диего и Пекине.

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