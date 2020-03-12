Fiat остановил выпуск автомобилей в Италии из-за коронавируса

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles вынужден вводить временные остановки производства автомобилей на своих предприятиях в Италии в связи с эпидемией коронавируса. В FCA отметили, что эти меры связаны с требованиями итальянского правительства по противодействию распространению вируса нового типа в стране. В компании уже предприняли ряд действий, направленных на повышение безопасности, в том числе дезинфекцию рабочих зон и помещений для отдыха, пишет портал Autonews.ru. На некоторых предприятиях вводятся временные остановки производства, которые, как уверяют в FCA, не должны сказаться на общем объеме продукции.

Между тем, крупнейший итальянский автомобильный дилер Autotorino, который в 2019 году реализовал около 30 тыс. новых машин и более 20 тыс. подержанных, свернет свою деятельность как минимум до 3 апреля. Это будет первая остановка в работе компании за ее более чем полувековую историю.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», еще в середине февраля Fiat Chrysler Automobiles был вынужден приостановить выпуск компактвэнов 500L на предприятии в сербском Крагуеваце в связи с нехваткой комплектующих из Китая, поставки которых задерживаются из-за эпидемии коронавируса. А первой компанией, вынужденной остановить производство из-за коронавируса за пределами Китая, стала Hyundai.

О том, как эпидемия коронавируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей брике «Вопрос эксперту».