ТОП-10 бестселлеров на авторынке Москвы в феврале. Лидер - Nissan Qashqai

Лидером столичного модельного рейтинга на рынке новых легковых автомобилей Москвы в феврале стал Nissan Qashqai, показав феноменальную динамику по отношению к статистике февраля 2019 года (+433%). Эксперты отмечают, что такой пятикратный рост стал возможным за счет корпоративных продаж. Так, из 1,3 тыс. зарегистрированных в прошлом месяце "кашкаев" более 1 тысячи экземпляров пришлось на владельцев-юрлиц.

На второе место вышел Volkswagen Polo, реализованный в количестве 764 единицы (+29%), за ним следует KIA Rio (672 шт.; +22,9%). Обладателями Hyundai Creta в феврале стали 611 жителей Москвы (+9,7%), замыкает пятерку лидеров Toyota Camry (484 шт.; +10%).

В десятке лидеров также оказались: Skoda Octavia (447 шт.; +3,7%), Volkswagen Tiguan (446 шт.; -1,3%), Toyota RAV4 (430 шт.; +71,3%), Hyundai Solaris (429 шт.; -16,9%) и Nissan X-Trail (392 шт.; +1%). Отметим, что большинство моделей первой десятки (8 из 10) демонстрируют положительную динамику.

В целом на авторынке Москвы в прошлом месяце реализовано 16,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 9,1% больше, чем в феврале 2019 года.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.