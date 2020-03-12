АВТОВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей LADA

АВТОВАЗ объявил об отзыве 12192 автомобилей LADA Vesta, XRAY и Largus, реализованных с сентября 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25002 автомобиля LADA – на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 46792 машины, что на 4% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,4%, согласно данным АЕБ.

Как заявил ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, в 2020 году компания ставит своей целью сохранение лидирующей позиции LADA по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд LADA.

Полный список дилеров LADA (и не только LADA) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».