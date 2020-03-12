Volkswagen вывел на рынок кроссовер-кабриолет T-Roc

Компания Volkswagen объявила о выходе на рынок открытой версии T-Roс. Новинка появится в автосалонах Германии в конце следующей недели со стартовым ценником 27495 евро (2,2 млн рублей по нынешнему курсу). Модель позиционируют как «первый кроссовер-кабриолет в компактном классе» и является единственным автомобилем со складным верхом в линейке бренда, пишет портал Motor.ru.

Напомним, открытая версия кроссовера дебютировала летом прошлого года. В ходе превращения в кабриолет T-Roc лишился задних дверей и обзавелся тканевой складкой крышей на четырех поперечинах, которую можно опустить и поднять всего за 30 секунд на скорости до 30 км/ч. Процесс запускается как с кнопки на центральном тоннеле, так и брелока. Колесную базу пришлось увеличить на 40 мм, чтобы организовать место для крыши в сложенном виде, а сзади установить дугу безопасности. В результате доработок габариты T-Roc изменились: он стал длиннее и ниже кроссовера с обычной крышей, а объем багажника сократился с 445 до 284 литров.

Линейку двигателей кабриолет разделил со стандартным кроссовером. Новинку можно будет купить с бензиновыми моторами – «турботройкой» объемом 1,0 литра и 1,5-литровой «турбочетверкой», мощность которых составляет 115 и 150 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой, а для более мощного варианта также предусмотрен «робот» DSG.

Для кросс-кабриолета T-Roc доступен пакет R-Line, 17- либо 19-дюймовые диски, аудиосистема с 12 динамиками, мультимедийный комплекс MIB3 с электронной eSIM-картой и цифровая панель приборов.

Производство кабриолетов T-Roc налажено на заводе Volkswagen в немецком городе Оснабрюк. Компания намерена ежегодно продавать около 20 тыс. кроссоверов со складной крышей. Для сравнения, за два года присутствия на рынке стандартного T-Roc модель была продана в количестве 360 тыс. экземпляров.

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