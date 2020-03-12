Fresh Auto открыла в Воронеже хаб по продаже автомобилей с пробегом и дилерский центр Ford

Компания Fresh Auto открыла в Воронеже крупнейший в городе салон по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей с пробегом. Одновременно с этим здесь начал работу новый дилерский центр Ford, ставший третьим после Волгограда и Ростова-на-Дону предприятием марки в портфеле автомобильной сети.
Новый автосалон Fresh Auto общей площадью более 6700 кв.м состоит из двух полноценных шоу-румов, площадь каждого более 1000 кв.м, сервисная зона занимает 1356 кв.м. Площадь автосалона позволяет разместить 200 автомобилей и располагает уличной территорией с потенциалом в 1000 машиномест, сообщает пресс-служба Fresh Auto. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, чай/кафе и детский уголок.
«Новая локация позволит серьезно нарастить объемы продаж автомобилей с пробегом в Воронеже. Мы планируем уже до конца года выйти на показатели автосалона, располагающегося в северной части города, и по праву закрепить за собой звание ключевого игрока по продажам автомобилей с пробегом в регионе», – заявил основатель «Фреш Авто» Денис Мигаль.
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Площадь шоу-рума Ford в Воронеже составляет 600 кв.м, 60 из которых отведены под клиентскую зону, и еще более 500 кв.м занимают склад и сервисная зона, общая площадь дилерского центра составляет 2231 кв.м.
«Сотрудничая с Ford c 2016 года, мы видим большой потенциал в появлении третьего дилерского центра в сети и рассчитываем, что воронежский рынок станет благодатной почвой для продвижения бренда. В 2020 году мы планируем реализовать более 150 автомобилей Ford в Воронеже», – рассказал Денис Мигаль. По его словам, совокупный объем продаж коммерческой линейки Ford по сети Fresh Auto к концу 2020 года превысит 500 автомобилей.
Компания «Фреш Авто», основанная в 2006 году, специализируется на продаже автомобилей с пробегом, в 2016 году вышла на рынок новых машин. В брендовый портфель Fresh Auto входят Infiniti, Ford, KIA, ГАЗ, Haval, Peugeot. Сегодня салоны Fresh Auto функционируют в семи регионах России: Москве, Волгограде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Тюмени, Краснодаре и Минеральных Водах. В 2019 году продажи «Фреш Авто» составили 3367 новых машин (-0,6%), а также 25133 автомобиля с пробегом (+4%), из которых 5530 было реализовано в Воронеже (+17%).