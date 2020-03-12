Fresh Auto открыла в Воронеже хаб по продаже автомобилей с пробегом и дилерский центр Ford

Компания Fresh Auto открыла в Воронеже крупнейший в городе салон по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей с пробегом. Одновременно с этим здесь начал работу новый дилерский центр Ford, ставший третьим после Волгограда и Ростова-на-Дону предприятием марки в портфеле автомобильной сети.

Новый автосалон Fresh Auto общей площадью более 6700 кв.м состоит из двух полноценных шоу-румов, площадь каждого более 1000 кв.м, сервисная зона занимает 1356 кв.м. Площадь автосалона позволяет разместить 200 автомобилей и располагает уличной территорией с потенциалом в 1000 машиномест, сообщает пресс-служба Fresh Auto. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, чай/кафе и детский уголок.

«Новая локация позволит серьезно нарастить объемы продаж автомобилей с пробегом в Воронеже. Мы планируем уже до конца года выйти на показатели автосалона, располагающегося в северной части города, и по праву закрепить за собой звание ключевого игрока по продажам автомобилей с пробегом в регионе», – заявил основатель «Фреш Авто» Денис Мигаль.

Полный список дилеров Ford (и не только Ford) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».