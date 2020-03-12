АВТОСТАТ | Импорт легковых автомобилей в январе упал на 25%

Импорт легковых автомобилей в январе упал на 25%

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Импорт легковых автомобилей в январе упал на 25%

Импорт транспортных средств в Россию
Все оперативные данные

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января 2020 года снизился на 25% до 9,9 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 266 млн долларов. Импорт грузовых автомобилей в январе упал на 26,6% до 1,1 тыс. машин общей стоимостью 81,4 млн долларов.

Экспорт легковых автомобилей из России за первый месяц 2020 года увеличился на 19,7% и составил 101,6 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 478,5 млн долларов. Экспорт грузовых автомобилей в январе вырос на 56,7% и составил порядка 600 машин на 14,2 млн долларов.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили грузовые автомобили экспорт импорт

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