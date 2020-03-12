Появились подробности о внедорожнике Haval H5 для России

Внедорожник Haval H5 российской сборки получил Одобрение типа транспортного средства. Из документа, появившегося в базе Росстандарта, следует, что модель предложат с безальтернативной бензиновой 177-сильной «турбочетверкой», 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Как пишет портал Motor.ru, производство модели налажено на заводе Haval в Тульской области, где также выпускают внедорожник H9, кроссовер F7 и его купеобразную версию F7x. В числе потенциальных конкурентов новинки – российский УАЗ Патриот, который комплектуется 150-сильным мотором объемом 2,7 литра и стоит от 819 тыс. 900 рублей. Цены на Haval H5 объявят ближе к старту продаж, который, как ожидается, состоится в середине апреля.

Из ОТТС следует, что в список оснащения Haval H5 войдут парктроник, камера заднего вида, люк, датчики света и дождя, кожаный салон и круиз-контроль. Для водительского кресла предусмотрены электрорегулировки.

Для модели H5 это возвращение на российский рынок – внедорожник построен на базе Great Wall Hover, который продавался в нашей стране с 2005 года. Сборка новинки на мощностях тульского предприятия стартовала в феврале этого года на одной линии со «старшим» H9, вставшим на конвейер в октябре 2019-го.

В феврале российские дилеры Haval реализовали 1220 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух 2020 года в России было продано 2448 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,7 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Haval планирует вложить 17,75 млрд рублей в строительство собственного завода по производству двигателей в Тульской области. Работа по проектированию стартует в марте 2020 года. Как отмечается, благодаря открытию нового завода в перспективе Haval сможет повысить уровень локализации производства кроссоверов для российского рынка. Производственная мощность предприятия составит 80 тыс. двигателей в год. Производственный комплекс расположится на участке 10 тыс. кв.м в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области, где находится и предприятие по выпуску автомобилей Haval. Новый завод Haval обеспечит региону более 300 дополнительных рабочих мест.

Полный список дилеров Haval (и не только Haval) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».