Нью-Йоркский автосалон отложен из-за коронавируса

Вслед за перенесенным Пекинским автосалоном и отмененным мотор-шоу в Женеве международная выставка в Нью-Йорке стала еще одним автомобильным мероприятием, проведение которого оказалось под вопросом в связи со вспышкой коронавируса. О полной отмене автосалона речи пока не идет – организаторы надеются, что выставка все же состоится. Однако если ранее она была запланирована на середину апреля, то теперь открытие перенесено на 28 августа, сообщает издание «Авторевю».

Стоит отметить, что после пертурбаций с выставками в Пекине и Женеве автопроизводители не спешат заранее объявлять о своем присутствии на автосалоне. Если прежде количество заявленных новинок исчислялось десятками, а компании охотно делились официальными тизерами и датами дебютов, то о своей премьере на мотор-шоу в Нью-Йорке успела сообщить только Honda, которая запланировала презентацию обновленного минивэна Odyssey.

Наверняка это далеко не последний случай, когда международный автосалон отменяется или переносится из-за угрозы здоровью его посетителей, участников и организаторов. Судя по всему, в этом году львиная доля премьер будет проведена на небольших закрытых мероприятиях или в режиме онлайн.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Московский международный автомобильный салон (ММАС), проводимый в российской столице по четным годам в августе и сентябре, может не состояться в связи с последствиями эпидемии коронавируса. Окончательное решение о проведении мероприятия будет принято до конца весны.

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