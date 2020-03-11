Минюст предложил отказаться от планов повышать штрафы для автомобилистов

Оказывается, Минюст не планирует повышать штрафы для автомобилистов, как это было заложено в проекте нового Кодекса РФ об административных нарушениях. Напомним, документ был опубликован 30 января и вызвал массу споров в обществе, и «АВТОСТАТ» об этом писал. За полтора месяца, которые прошли с момента публикации, в обществе появился целый ряд инициатив: звучали предложения привязать штрафы к стоимости автомобилей или к манере вождения, а также обсуждалось, снимать ли льготу 50% при их досрочной оплате или оставить эту льготу в силе.

И вот сегодня, 11 марта, как сообщают «Известия», на заседании рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» выступил замглавы министерства юстиции Денис Новак и заявил, что в ведомстве приняли решение оставить в доработанной версии Кодекса те же штрафы, что есть в действующей версии документа. В качестве аргумента против повышения штрафов он сообщил: результаты исследований подтверждают, что повышением штрафов проблему аварийности на дорогах не решить.

К сожалению, представитель ведомства не пояснил, какую судьбу законодатели уготовили тем пунктам, которых ранее в КоАП не было, а в новой редакции они уже есть. Ведь за 17 лет, прошедших с момента принятия аналогичного предыдущего документа, в нашей стране многое изменилось. Собственно эти изменения и стали толчком для новой редакции Кодекса. Вполне вероятно, что точку в данном вопросе еще ставить рано.