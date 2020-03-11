Завод Nissan в провинции Хубэй возобновляет работу

Японский автоконцерн Nissan Motor в течение недели возобновит работу на своем заводе в китайской провинции Хубэй, которая наиболее пострадала из-за вспышки нового коронавируса. Ранее компания планировала сделать это 24 февраля, однако продлила каникулы по требованию местных властей, пишет агентство «ТАСС».

Ранее Nissan Motor возобновила работу и на других своих предприятиях в Китае. Однако ситуация на рынке там остается тяжелой. В частности, в феврале объем продаж автомобилей этой компании упал в КНР на 80% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Как сообщалось ранее, Toyota уже возобновила работу в Китае всех четырех своих сборочных заводов. Деятельность своих предприятий в КНР частично или полностью восстановили также японские компании Honda и Mazda.

О том, как эпидемия коронавируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».