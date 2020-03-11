Hyundai показала первые изображения новой Elantra

Компания Hyundai представила первые изображения новой Elantra 2021 модельного года. Мировая премьера седана седьмого поколения состоится 17 марта, сообщает пресс-служба корейской марки.
Дизайн седана Elantra 2021 модельного года выполнен в новой стилистике «параметрической динамики» (Parametric Dynamics), которую стало возможно воплотить в реальность благодаря современным технологиям цифрового проектирования. Основной визуальный прием концепции – соединение трех линий в одной точке, что идет вразрез с принятыми нормами в автомобильном дизайне. Новая платформа подарила модели облик четырехдверного спортивного купе: ниже, длиннее и шире модели предшествующего поколения.
Салон полностью ориентирован на водителя благодаря компоновке под названием «иммерсивный кокон»: низкие и широкие элементы расходятся от двери и сходятся вновь на центральной консоли. Интерфейс управления, состоящий из двух гармонично объединенных экранов, подчеркивает ощущение спортивности внутри автомобиля.
В настоящее время на российском рынке представлен седан Hyundai Elantra шестого поколения. Модель предлагается в четырех комплектациях – Start, Base и Active – по цене от 1 млн 074 тыс. рублей до 1 млн 285 тыс. рублей. Линейка силовых агрегатов Hyundai Elantra в нашей стране представлена двигателями 1.6 и 2.0 литра, оснащенными 6-ступенчатой коробкой передач (механической или автоматической).
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года продажи седана Hyundai Elantra на российском рынке выросли на 22,5% и составили 556 автомобилей.
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