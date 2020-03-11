Hyundai показала первые изображения новой Elantra

Компания Hyundai представила первые изображения новой Elantra 2021 модельного года. Мировая премьера седана седьмого поколения состоится 17 марта, сообщает пресс-служба корейской марки.

Дизайн седана Elantra 2021 модельного года выполнен в новой стилистике «параметрической динамики» (Parametric Dynamics), которую стало возможно воплотить в реальность благодаря современным технологиям цифрового проектирования. Основной визуальный прием концепции – соединение трех линий в одной точке, что идет вразрез с принятыми нормами в автомобильном дизайне. Новая платформа подарила модели облик четырехдверного спортивного купе: ниже, длиннее и шире модели предшествующего поколения.

Салон полностью ориентирован на водителя благодаря компоновке под названием «иммерсивный кокон»: низкие и широкие элементы расходятся от двери и сходятся вновь на центральной консоли. Интерфейс управления, состоящий из двух гармонично объединенных экранов, подчеркивает ощущение спортивности внутри автомобиля.