Более 5,7 тыс. автомобилей Skoda Superb попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 5742 автомобилей Skoda Superb II, реализованных в 2013-2015 годах. Причина отзыва: вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет проведено обновление программного обеспечения блока управления бортовой сети. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Российские дилеры Skoda в феврале реализовали 5200 автомобилей – на 12% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 11145 машин, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,1% против 5,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российский дилеры Skoda начали нового компактного кроссовера Skoda Karoq, производство которого налажено на мощностях в Нижнем Новгороде. Также в первом полугодии в продажу поступит новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia.

Полный список дилеров Skoda (и не только Skoda) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».