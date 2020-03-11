Имущество трех заводов Ford в России выставлено на продажу

Движимое имущество заводов Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге, которые закрылись в 2019 году, выставлено на торги. Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), торги по первым 11 лотам состоятся 27 марта, на них будут представлены автомобильные подъемники, сварочный робот, передвижная погрузочная эстакада, ключи, отвертки, пресс для пробивки накладного лобового стекла, прицепные тележки. Общая стоимость лотов оценивается в 9,2 млн рублей. Стоимость каждого лота варьируется от 20 тыс. до 4,2 млн рублей, пишет агентство «Интерфакс».

«После закрытия заводов Ford у компании осталось большое количество ликвидного движимого имущества. По договору РАД будет реализовывать всю сборочную линию – от отверток до сложных автоматов», – отметила заместитель генерального директора РАД Динара Усеинова.

Напомним, в марте 2019 года акционеры совместного предприятия «Форд Соллерс» объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. В результате «Форд Соллерс» покинул рынок легковых автомобилей, а производство легковых моделей Ford было полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов «Форд Соллерс» в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Вместе с тем новая структура бизнеса призвана увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжается на заводе в ОЭЗ «Алабуга», тем самым сформировав более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. В новой структуре «Форд Соллерс» акционеры Ford Motor Company и «Соллерс» остаются партнерами, при этом «Соллерс» является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале.

В июне 2019 года «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие «Форд Соллерс» в России, подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России. СПИК, подписанный «Форд Соллерс Елабуга» в консорциуме с Ульяновским автозаводом, предусматривает значительные инвестиции в дальнейшее увеличение производства и локализацию линейки Ford Transit в России и позволит компании сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.

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