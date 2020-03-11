Toyota сертифицировала в России новый Highlander

Компания Toyota сертифицировала в России полноразмерный кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения. Одобрение типа транспортного средства на эту модель появилось в открытой базе Росстандарта.

Напомним, новый Toyota Highlander был впервые представлен прошлой весной на автосалоне в Нью-Йорке, а продажи на рынке США начались в самом конце 2019 года. Судя по всему, российский дебют нового Highlander тоже не за горами, пишет издание «Авторевю». Как и прежде, автомобили к нам будут поставлять с американского завода Toyota в штате Индиана.

Highlander для России оказался чуть длиннее американского: 4966 мм против 4950 мм. Ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм. Колесная база, по сравнению с моделью уходящего поколения, выросла на 60 мм (до 2850 мм), так что инженерам удалось разместить на третьем ряду троих пассажиров и увеличить общее число посадочных мест до восьми. Однако в российском ОТТС, как и у прежней модели, указана семиместная компоновка. Также в документе указаны два возможных типоразмера шин: 235/65 R18 и 235/55 R20.

Базовых переднеприводных версий у нас не будет, равно как и гибридов. Для России предназначены только полноприводные варианты с муфтой подключения задней оси и бензиновым атмосферным двигателем V6 3.5, специально для нашего рынка дефорсированным с 299 до налогововыгодных 249 л.с., хотя крутящий момент остался неизменным (356 Нм). Коробка передач – 8-ступенчатый «автомат».

Точной информации о сроках начала поставок кроссоверов на российский рынок, увы, пока нет. В ближайшее время новый Highlander можно не ждать, а некоторые дилеры и вовсе ожидают поставки не раньше 2021 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года продажи полноразмерного кроссовера Toyota Highlander на российском рынке составили 1035 автомобилей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом.

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