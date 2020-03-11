Седаны Toyota – среди лидеров по сохранности остаточной стоимости

В рамках проведенного исследования «Residual value – 2020» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что седаны Toyota Corolla и Toyota Camry входят в число лидеров по сохранности остаточной стоимости в своих сегментах.

Так, Toyota Corolla в сегменте C заняла второе место с показателем 79,46%. В свою очередь, седан Toyota Camry находится на второй позиции по сохранности остаточной стоимости в сегменте D (его результат составил 79,19%). Иными словами, через три года после покупки обе модели теряют в цене лишь 20%.

Также напомним, что согласно ранее проведенному агентством «АВТОСТАТ» исследованию, Toyota Camry лучше всех сохраняет свою стоимость как среди 3-летних, так и среди 5-летних бизнес-седанов.