Chery сертифицировала Exeed TXL для России

Компания Chery сертифицировала премиальный кроссовер Exeed TXL для российского рынка. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель появилось в базе Росстандарта, сообщает портал «Китайские автомобили». Напомним, согласно официальной информации, Exeed TXL доберется до нашего рынка в третьем квартале 2020 года.

Согласно ОТТС, в России будут представлены две версии машины – с передним и полным приводом. У кроссовера будет 5-местный салон, размеры кузова – 4775 x 1885 x 1706 мм, колесная база – 2800 мм.

Под капотом Exeed TXL будет установлен турбомотор объемом 1,6 л, который способен развивать 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Заправлять автомобиль можно будет 92-м бензином. Агрегатируется мотор с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа.

Подвески у Exeed TXL независимые пружинные: передняя – типа Макферсон, задняя – рычажная. Рулевой механизм работает с электроусилителем, тормозные механизмы – дисковые, стояночный тормоз – электромеханический. Для российского рынка будут использоваться два типоразмера шин – 225/60 R18 и 225/55 R19, а также «докатка».

В базовое оснащение Exeed TXL входят климат-система, электропривод боковых стекол, аудиосистема, обогрев передних сидений, обогрев и привод боковых зеркал, система мониторинга давления воздуха в шинах. В числе опций по заказу – люк с электроприводом, панорамная крыша, обогревы лобового стекла, руля и задних сидений, электропривод передних сидений, боковые подушки и «шторки» безопасности, камера заднего вида и привод задней двери.

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