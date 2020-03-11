В России начался выпуск Mitsubishi Outlander 2020 модельного года

Калужский завод «ПСМА Рус» начал производство кроссовера Outlander 2020 модельного года. При этом комплектации и цены для автомобилей 2020 модельного года остались прежними по сравнению с ценами на модели 2019 модельного года, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Так, стоимость модели Mitsubishi Outlander составляет от 1 млн 709 тыс. рублей до 2 млн 138 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

С нового модельного года интеллектуальная система полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги появилась на всех полноприводных версиях. Кроме того, теперь в Outlander доступно новое поколение мультимедийной системы Mitsubishi Connect с поддержкой Car Play и Android Auto на большом 8 дюймовом дисплее. Изменения коснулись также блока климат-контроля: температуру теперь можно регулировать при помощи поворота регулятора, была добавлена кнопка синхронизации климатических зон.

Для большего комфорта пассажиров второго ряда кресла стали более мягкими и комфортным за счет изменений жесткости дивана и материала обшивки, а также улучшения боковой поддержки. Во всех полноприводных версиях Outlander появилась электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя c диапазоном 22,5 мм.

Напомним, ранее российские дилеры Mitsubishi начали продажи моделей Outlander и Pajero Sport cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто. Цены на комплектации с установленной системой Яндекс.Авто не изменились. Платформа устанавливается на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

На автомобилях Outlander в переднеприводных и полноприводных комплектациях Intense+, а также Instyle и во всех дизельных Pajero Sport в комплектации Instyle будут доступны все функции Яндекс.Авто: Навигатор на большом экране, стриминговый сервис Яндекс.Музыка, оплата топлива из автомобиля с помощью сервиса Заправки, а также Яндекс.Браузер. Всеми функциями можно управлять голосом – при помощи голосового ассистента «Алиса». После покупки автомобиля и активации сервисов, связь с интернетом обеспечивает 4G-модем, который позволяет бесплатно обновлять все приложения. В пакет входит безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Алиса, Яндекс.Браузер, Яндекс.Заправки и дополнительные 2 ГБ в месяц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года продажи кроссовера Mitsubishi Outlander на российском рынке составили 2853 автомобиля, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате он остается самой продаваемой моделью Mitsubishi в нашей стране.

Какие новые модели можно еще ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».